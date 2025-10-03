Решение «Аэрофлота» предоставить пассажирам возможность пользоваться интернетом во время полета вполне реализуемо, заявил НСН заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев.

В самолётах «Аэрофлота» появится интернет, авиакомпания активно занимается этим вопросом, рассказал её гендиректор Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация». Его слова цитирует ТАСС. По его словам, подключить интернет в самолётах будет «чуть посложнее», чем на земле. Кроме того, как подчеркнул Александровский, в авиации все более строго регламентировано, так как уровень безопасности гораздо выше. В Минтрансе ранее заявили, что интернет в самолётах российских перевозчиков подключат не раньше 2027 года.

Костылев отметил, что на пассажирских самолетах ряда иностранных авиакомпаний такая опция уже есть.