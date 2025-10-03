«Помехи локализуют»: Интернет для пассажиров «Аэрофлота» не помешает пилотам
Нет никаких проблем, которые бы препятствовали решению «Аэрофлота» предоставить пассажирам возможность пользоваться интернетом во время полета, заявил НСН штурман Анатолий Костылев.
Решение «Аэрофлота» предоставить пассажирам возможность пользоваться интернетом во время полета вполне реализуемо, заявил НСН заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев.
В самолётах «Аэрофлота» появится интернет, авиакомпания активно занимается этим вопросом, рассказал её гендиректор Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация». Его слова цитирует ТАСС. По его словам, подключить интернет в самолётах будет «чуть посложнее», чем на земле. Кроме того, как подчеркнул Александровский, в авиации все более строго регламентировано, так как уровень безопасности гораздо выше. В Минтрансе ранее заявили, что интернет в самолётах российских перевозчиков подключат не раньше 2027 года.
Костылев отметил, что на пассажирских самолетах ряда иностранных авиакомпаний такая опция уже есть.
«На иностранных воздушных судах, которые летают через Атлантический океан и по всему миру, опция, предоставляющая пассажирам возможность выходить в интернет, уже есть. Если «Аэрофлот» решит на своих воздушных судах также предоставить такую возможность пассажирам, будут поставлены дополнительные фильтры, которые смогут нивелировать помехи для навигации. Это вполне реализуемо. Если появляется какая-либо дополнительная помеха для навигации, то принимаются определенные меры, чтобы ее локализовать. Я не вижу здесь никаких проблем, которые бы препятствовали решению «Аэрофлота»», - сказал эксперт.
Ранее Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
