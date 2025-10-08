В первую очередь к 2030 году будут списаны "лизинговые" старые лайнеры Airbus и Boeing, при этом новых машин в России по-прежнему нет — их сертификация до сих пор не завершилась. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Из парка российских авиакомпаний, по пессимистичному прогнозу, к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщило РИА Новости. По словам Горбачева, главным образом это приобретавшиеся в лизинг Airbus и Boeing.

«Сегодня в России около 300 воздушных судов зарубежного производства — это Airbus и Boeing. У части из них летная годность до 2030 года. Кто-то приобретал новые воздушные суда, например, “Аэрофлот”, остальные брали по лизингу. Поэтому, скорее всего, эти воздушные суда будут списывать. Ремонтировать их все труднее и труднее, запчасти и агрегаты доставать все сложнее из-за санкций. Покупаем мы их втридорога, поэтому и цены на билеты такие сумасшедшие. Да, средний возраст гражданских судов у нас не такой большой — 14 лет, но обслуживание лайнеров, повторюсь, дорогое. В этом году должна была закончиться сертификация МС-21, Superjet и Ил-114-300, но у нас по-прежнему нет новых воздушных судов», — сказал Горбачев.