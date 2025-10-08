Игра на выбывание: Первыми в России спишут «лизинговые» старые Boeing и Airbus
Средний возраст гражданских судов в России сегодня составляет 14 лет, обслуживание самолетов дорогое, а сертификация новых МС-21, Superjet и Ил-114-300 по-прежнему не завершена, сказал НСН Виктор Горбачев.
В первую очередь к 2030 году будут списаны "лизинговые" старые лайнеры Airbus и Boeing, при этом новых машин в России по-прежнему нет — их сертификация до сих пор не завершилась. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Из парка российских авиакомпаний, по пессимистичному прогнозу, к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщило РИА Новости. По словам Горбачева, главным образом это приобретавшиеся в лизинг Airbus и Boeing.
«Сегодня в России около 300 воздушных судов зарубежного производства — это Airbus и Boeing. У части из них летная годность до 2030 года. Кто-то приобретал новые воздушные суда, например, “Аэрофлот”, остальные брали по лизингу. Поэтому, скорее всего, эти воздушные суда будут списывать. Ремонтировать их все труднее и труднее, запчасти и агрегаты доставать все сложнее из-за санкций. Покупаем мы их втридорога, поэтому и цены на билеты такие сумасшедшие. Да, средний возраст гражданских судов у нас не такой большой — 14 лет, но обслуживание лайнеров, повторюсь, дорогое. В этом году должна была закончиться сертификация МС-21, Superjet и Ил-114-300, но у нас по-прежнему нет новых воздушных судов», — сказал Горбачев.
Собеседник НСН добавил, что даже те самолеты, которые сегодня считаются новыми, разрабатывались еще в начале 1990-х годов.
«Средний возраст гражданских судов у нас изменится, но не критично. Летают воздушные суда, которым и по 20, и по 30 лет. Самое главное — обеспечивать их летную годность и вовремя обслуживать. Но до бесконечности так продолжаться не может. Те самолеты, которые мы сейчас позиционируем как новые, — это наработки начала 1990-х годов. Нам показывают, что они проходят испытания, но дальше ничего нет. Если уж Росавиация взвыла, деваться точно некуда. А самое ужасное — у нас нет единого заказчика авиатехники. Если раньше таковым было министерство гражданской авиации, то сегодня каждая авиакомпания сама по себе. Единый заказ согласовать не получается. Минтранс и Росавиация не могут выступать единым заказчиком, нет таких функций. По уровню грузоперевозок мы вообще самые отсталые. У нас было пять компаний, которые занимались грузоперевозками, а сейчас самолеты простаивают», — подытожил он.
Ранее построенный по серийным технологиям в производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» самолет SJ-100 совершил первый полет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игра на выбывание: Первыми в России спишут «лизинговые» старые Boeing и Airbus
- Три человека погибли при ударе ВСУ по белгородской Масловой Пристани
- Десятки миллионов: В РФ повышают ставки за вред экологии и утильсбор
- СМИ: Залужный набирает команду для президентской гонки на Украине
- НСПК заявила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
- Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги
- Стоимость золота вновь обновила исторический максимум и превысила $4050
- На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе
- При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
- Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru