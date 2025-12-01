СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами

В администрации президента США Дональда Трампа ряд чиновников выступает против инициативы по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского представителя.

По данным издания, европейский чиновник объяснил позицию Вашингтона тем, что часть американских представителей рассчитывает на будущие экономические проекты с Москвой и считает нынешнюю инициативу несовместимой с этими планами, отмечает RT.