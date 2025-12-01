СМИ: Часть команды Трампа против схемы с российскими активами

В администрации президента США Дональда Трампа ряд чиновников выступает против инициативы по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского представителя.

По данным издания, европейский чиновник объяснил позицию Вашингтона тем, что часть американских представителей рассчитывает на будущие экономические проекты с Москвой и считает нынешнюю инициативу несовместимой с этими планами, отмечает RT.

МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам РФ 18 декабря

При этом МИД Бельгии заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах Брюсселя с администрацией Трампа относительно вопроса выдачи Киеву кредита под замороженные российские резервы.

Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен подчеркивал, что страна не согласится использовать активы российского Центробанка без гарантий со стороны ЕС. Премьер Барт де Вевер также отмечал, что для участия в механизме, предложенном Еврокомиссией, Бельгии необходимы «конкретные и надежные» обязательства европейских партнеров, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
