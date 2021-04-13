«Засранцы» против Рогозина. Россия и США снова не поделили космос и Гагарина

Как считает сенатор, украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание», не имеют права пытаться «присоседить» «свою» Украину к советским достижениям.

Споры о Гагарине разбавил более актуальными соображениями о текущем положении дел в российской космонавтике в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, который весьма скептично оценил достижения Рогозина во главе «Роскосмоса».

«В настоящий момент – это резкие ухудшения положения отечественной космонавтики. Потеря мирового космического рынка, но это, может быть, не совсем его вина, но она там тоже есть. Отсутствие чего-либо нового, такого, чтобы можно было положить на стол к 60-летию запуска. И слишком большие траты при слишком низких результатах. Столько говорилось о сверхтяжелой ракете-носителе, а ее выкинули», - посетовал он.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.

