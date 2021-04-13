«Засранцы» против Рогозина. Россия и США снова не поделили космос и Гагарина
Мимо дискуссии не прошли и украинцы, которые мгновенно получили отповедь из Москвы. Правда, положение российской космонавтики от этого лучше не стало.
Госдеп США в своем русскоязычном профиле в Facebook опубликовал сообщение с поздравлением по случаю 60-летия первого полета человека в космос. Имени космонавта Юрия Гагарина в этом посте не было, вместо этого была прикреплена фотография американского астронавта.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно оценил это поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики. В своем неофициальном канале в Telegram Рогозин написал, что американские политики поступили как «засранцы» и добавил, что такое поведение не должно характеризовать «сверхдержаву». Однако в Facebook он пояснил, что в Роскосмосе считают такой жест «привычным» и отметил, что от представителей США уже не ждут «ничего хорошего». При этом Рогозин подчеркнул, что ранее «мы думали лучше» об американцах.
Российское посольство в США оказалось более дипломатичным и обвинило Госдепартамент лишь в беспамятстве.
Казалось бы, инцидент можно считать исчерпанным, однако тут подоспел президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что без Украины полет Гагарина был бы невозможен.
На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что полет Гагарина – заслуга всех 15 республик, входивших в СССР, и делить достижения страны по национальному признаку не стоит. «Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», — написала она в Facebook.
К отповедям Зеленскому присоединился российский сенатор Алексей Пушков.
«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается», - заявил Пушков в своем Telegram.
Как считает сенатор, украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание», не имеют права пытаться «присоседить» «свою» Украину к советским достижениям.
Споры о Гагарине разбавил более актуальными соображениями о текущем положении дел в российской космонавтике в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, который весьма скептично оценил достижения Рогозина во главе «Роскосмоса».
«В настоящий момент – это резкие ухудшения положения отечественной космонавтики. Потеря мирового космического рынка, но это, может быть, не совсем его вина, но она там тоже есть. Отсутствие чего-либо нового, такого, чтобы можно было положить на стол к 60-летию запуска. И слишком большие траты при слишком низких результатах. Столько говорилось о сверхтяжелой ракете-носителе, а ее выкинули», - посетовал он.
12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.
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