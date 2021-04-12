Рогозин обозвал Госдеп за поздравление с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин негативно оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики, в котором не было упомянуто имя Юрия Гагарина. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

В своем неофициальном канале в Telegram Рогозин написал, что американские политики поступили как "засранцы" и добавил, что такое поведение не должно характеризовать "сверхдержаву". Однако в Facebook он пояснил, что в Роскосмосе считают такой жест "привычным" и отметил, что от представителей США уже не ждут "ничего хорошего". При этом Рогозин подчеркнул, что ранее "мы думали лучше" об американцах.

Госдеп США в своем русскоязычном профиле в Facebook опубликовал сообщение с поздравлением по случаю 60-летия первого полета человека в космос. Имени космонавта Юрия Гагарина в этом посте не было.

В мае исполнится три года, как Рогозин возглавил "Роскосмос". Его достижения в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" оценил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

