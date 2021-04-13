Российское посольство раскритиковало Госдеп за пост о Дне космонавтики

Там отметили, что американское ведомство не в первый раз «демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса». Российское посольство напомнило, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина. В посольстве напомнили, что представители Госдепа США могут увидеть бюст Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне, а также в ряде американских городов.

Также дипломаты указали на недавний полет на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз», который носит имя Гагарина.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики, в котором не было упомянуто имя Юрия Гагарина. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

В своем неофициальном канале в Telegram Рогозин написал, что американские политики поступили как «засранцы» и добавил, что такое поведение не должно характеризовать «сверхдержаву».

