«Как школьник». Ущерб от шутки Рогозина оценили в $500 млн

«До Рогозина такого никогда не было, это у нас первое такое "достижение". Но сами шутки очень древние. "Янки, убирайтесь домой" - это лозунг еще времен марсохода «Спирит» (запущен в 2003 году – прим. НСН). Так что Рогозин просто повторяет. Вообще в соцсетях появилось много шуток по поводу первой фотографии с Марса, но так шутят обычно школьники», - отметил он.

По его словам, шутки Рогозина над американцами дорого обходятся России.

«Например, из-за шутки про батут США резко ускорили работы по пилотируемым кораблям, создали их, и мы лишились дохода примерно на 500 миллионов долларов в год. Если бы этой шутки не было, то Россия был продолжала получать доход. США финансировали программу спустя рукава, а когда шутки дошли до Конгресса, там обижаться не стали, а просто выделили деньги», - напомнил собеседник НСН.

По мнению Моисеева, «Роскосмос» только и делает, что рассказывает о светлом будущем.