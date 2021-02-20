«Как школьник». Ущерб от шутки Рогозина оценили в $500 млн
Руководитель Института космической политики в эфире НСН раскритиковал «древние» мемы от главы «Роскосмоса».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Twitter два мема в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance. Один шуточный коллаж изображает, что марсоход нашел на «красной планете» фотографию Рогозина, а на втором изображена группа «марсиан» с плакатами «Янки, убирайтесь домой!» Спустя некоторое время эти публикации стали недоступны.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН не оценил юмор главы госкорпорации и сравнил его со школьником.
«До Рогозина такого никогда не было, это у нас первое такое "достижение". Но сами шутки очень древние. "Янки, убирайтесь домой" - это лозунг еще времен марсохода «Спирит» (запущен в 2003 году – прим. НСН). Так что Рогозин просто повторяет. Вообще в соцсетях появилось много шуток по поводу первой фотографии с Марса, но так шутят обычно школьники», - отметил он.
По его словам, шутки Рогозина над американцами дорого обходятся России.
«Например, из-за шутки про батут США резко ускорили работы по пилотируемым кораблям, создали их, и мы лишились дохода примерно на 500 миллионов долларов в год. Если бы этой шутки не было, то Россия был продолжала получать доход. США финансировали программу спустя рукава, а когда шутки дошли до Конгресса, там обижаться не стали, а просто выделили деньги», - напомнил собеседник НСН.
По мнению Моисеева, «Роскосмос» только и делает, что рассказывает о светлом будущем.
«Если присмотреться к информационной политике "Роскосмоса", то можно заметить, что если говорится что-то хорошее, то это в неопределенном и сомнительном будущем. А если обсудить текущее положение, то "без комментариев". Сейчас одни проблемы: то со стыковкой, то с отверстиями. Они проходят тихо и незаметно. Получается, "Роскосмос" замалчивает серьезные вещи», - заключил глава Института космической политики.
В субботу Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным анонсировал возобновление исследования Луны, что должно произойти впервые за 45 лет. Предполагается, что в октябре 2021 года с космодрома «Восточный» улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат.
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