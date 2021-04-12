«Светлое только будущее». Названы достижения «Роскосмоса» при Рогозине
Руководитель Института космической политики и вице-президент Федерации космонавтики России оценили работу Дмитрий Рогозина по посту главы «Роскосмоса».
Россия в год 60-летия первого полета человека в космос стремится к новым достижениям и работает над новой техникой, С таким заявлением выступил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что Россию ждут переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями.
В мае исполнится три года, как Рогозин возглавил «Роскосмос». Его достижения в эфире НСН оценил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Его первые заявления и охарактеризовали его деятельность на три года вперед. Это светлое будущее, но, конкретно в настоящий момент – это резкие ухудшения положения отечественной космонавтики. Потеря морового космического рынка, но это, может быть, не совсем его вина, но она там тоже есть. Отсутствие чего-либо нового, такого, чтобы можно было положить на стол к 60-летию запуска. И слишком большие траты при слишком низких результатах. Столько говорилось о сверхтяжелой ракете-носителе, а ее выкинули. Сейчас делают новую с тем же успехом. И это не значит, что ее делают именно физически, это значит, что о ней говорят», - подчеркнул собеседник НСН.
При этом, по словам Моисеева, один успех за время нахождения Рогозина на посту главы «Роскосмоса», безусловно, есть.
«Это "Спектр-Рентген" – научный спутник, хороший спутник. Там два телескопа стоят – наш и немецкий. Очень хороший объект, начал работать. Но он был запланирован еще во времена Брежнева. А если смотреть объективно на графики, на запуски, на то, что конкретно делается – по всему этому спектру последние несколько лет, больше трех, резкий спуск вниз. Особенно плохо это смотрится, когда накладываешь на графики других государств. У всех остальных, включая Индию, за это время, наоборот, резкий подъем вверх. У нас, к примеру, кончились контракты по двигателям. Здесь заявление непосредственного либо его, либо кого-то из его структуры о том, что мы ограничим использование этих двигателей. Естественно, двигатель с ограниченными возможностями никому не нужен. Это очень удачный контракт для нас – 1 млрд долларов для конкретного предприятия. Он мог бы продлиться и 10, и 20 лет, если бы ни заявления об ограничении использования двигателей – для запуска военных нагрузок. Это, как, к примеру, продать машину, и сказать, что вы можете пользоваться ей только по вторникам, средам и четвергам. Так бизнес не делается», - пояснил эксперт.
Резюмируя, руководитель Института космической политики отметил, что положение дел в российской космонавтике достигло некой низкой точки.
«У нас остался один внутренний заказ, и мы его с трудом выполняем. Если ситуация будет ухудшаться и дальше, тогда это будут уже физически ощутимо даже на самом верхнем уровне. Тогда уже будут какие-то решения (по поводу нахождения Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмос» - прим. НСН). Пока всё это видно только на графиках и на трендах, ничего не будут происходить. В лучшем случае, мы стабилизируемся на этом уровне. В худшем – пойдём ещё ниже. Будет перетасовка, перестановка. Но, поскольку опускаться ниже уже некуда, в будущем, правда отдаленном, нас ждёт подъем», - отметил Иван Моисеев.
В свою очередь, вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин заявил НСН, что в сложившейся ситуация акценты делаются на развивающемся международном сотрудничестве,
«Также речь идет о сотрудничестве в рамках программы полета на Луну. Это следующий этап. Вокруг Земли уже научились летать. Летают огромное количество спутников и выполняют огромное количество задач. Между тем, полет на Луну и создание там станции и базы требуют нового подхода, задач, решений и прорывов. Это положительная составляющая. Роскосмос же не отказывается, а, напротив, поддерживает и хочет работать. Сейчас нужно решать экономические вопросы. Но, если общее направление есть, они решаться будут», - отметил собеседник НСН.
Говоря о сроках высадки на Луну, он отметил, что речь идет о 2024 годе, а также о 2030-ых годах. Разработки в этом направлении – и посадочных модулей, и кораблей – ведутся. Олег Мухин также напомнил, что сейчас запускается очень много спутников, которые решают ряд задач – и навигация, и телевидение, и изучение Земли из космоса.
«Недавно были запущены с Байконура наши ракеты-носители с зарубежными спутниками. Это говорит о том, что у космонавтики хорошее будущее. Есть работа и международное сотрудничество. А без него нам в космосе в дальнейшем не обойтись. Рогозин настроен решать проблемы. Он двигается в этом направлении. Будем надеяться, что всё будет сделано, и всё пойдет правильно. Если ему нужно будет что-то подсказать, то он это воспримет», - резюмировал Мухин.
12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю.
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