«Светлое только будущее». Названы достижения «Роскосмоса» при Рогозине

При этом, по словам Моисеева, один успех за время нахождения Рогозина на посту главы «Роскосмоса», безусловно, есть.

«Это "Спектр-Рентген" – научный спутник, хороший спутник. Там два телескопа стоят – наш и немецкий. Очень хороший объект, начал работать. Но он был запланирован еще во времена Брежнева. А если смотреть объективно на графики, на запуски, на то, что конкретно делается – по всему этому спектру последние несколько лет, больше трех, резкий спуск вниз. Особенно плохо это смотрится, когда накладываешь на графики других государств. У всех остальных, включая Индию, за это время, наоборот, резкий подъем вверх. У нас, к примеру, кончились контракты по двигателям. Здесь заявление непосредственного либо его, либо кого-то из его структуры о том, что мы ограничим использование этих двигателей. Естественно, двигатель с ограниченными возможностями никому не нужен. Это очень удачный контракт для нас – 1 млрд долларов для конкретного предприятия. Он мог бы продлиться и 10, и 20 лет, если бы ни заявления об ограничении использования двигателей – для запуска военных нагрузок. Это, как, к примеру, продать машину, и сказать, что вы можете пользоваться ей только по вторникам, средам и четвергам. Так бизнес не делается», - пояснил эксперт.

Резюмируя, руководитель Института космической политики отметил, что положение дел в российской космонавтике достигло некой низкой точки.

«У нас остался один внутренний заказ, и мы его с трудом выполняем. Если ситуация будет ухудшаться и дальше, тогда это будут уже физически ощутимо даже на самом верхнем уровне. Тогда уже будут какие-то решения (по поводу нахождения Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмос» - прим. НСН). Пока всё это видно только на графиках и на трендах, ничего не будут происходить. В лучшем случае, мы стабилизируемся на этом уровне. В худшем – пойдём ещё ниже. Будет перетасовка, перестановка. Но, поскольку опускаться ниже уже некуда, в будущем, правда отдаленном, нас ждёт подъем», - отметил Иван Моисеев.