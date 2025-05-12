Авиакомпании Турции будут штрафовать встающих с места до остановки самолета

Представитель Turkish Airlines пояснил турецкому изданию, что новые правила — не только дисциплинарная мера, но и шаг, напрямую касающийся безопасности пассажиров. Вставание или открытие ящиков для ручной клади на движущихся самолетах нередко становится причиной несчастных случаев и травм.

Накануне сообщалось, что туристы из России, отдых которых на курортах Турции затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой из Антальи.

