Авиакомпании Турции будут штрафовать встающих с места до остановки самолета

Пассажиров турецких авиакомпаний начнут штрафовать за оставление своих мест до выключения табло «Пристегните ремни». Новые правила приводятся в циркуляре турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

Авиакомпания Turkish Airlines –– флагманский перевозчик страны –– уже обратилась к своим бортпроводникам с призывом уделять внимание информированию пассажиров о новых правилах авиаперевозок, пишет газета Akdeniz Gerek.

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Представитель Turkish Airlines пояснил турецкому изданию, что новые правила — не только дисциплинарная мера, но и шаг, напрямую касающийся безопасности пассажиров. Вставание или открытие ящиков для ручной клади на движущихся самолетах нередко становится причиной несчастных случаев и травм.

Накануне сообщалось, что туристы из России, отдых которых на курортах Турции затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой из Антальи.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ШтрафыАвиацияТурция

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