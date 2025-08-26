Ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Объем производства самолетов Ту-214 в год планируется нарастить до 20 штук к 2028-2029 годам. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Его слова приводит ТАСС. Однако эксперт отметил, что такого темпа пока еще недостаточно, чтобы закрыть потребности авиарынка.