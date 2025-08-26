В отрасли назвали необходимое число самолетов для российского рынка

Промышленность нарастила объем производства, но ее мощностей пока еще не достаточно, заявил НСН Виктор Горбачев.

Ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Объем производства самолетов Ту-214 в год планируется нарастить до 20 штук к 2028-2029 годам. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Его слова приводит ТАСС. Однако эксперт отметил, что такого темпа пока еще недостаточно, чтобы закрыть потребности авиарынка.

«Это весомый вклад, но машин этого типа не хватает. У нас на рынке президент ставил задачу заменить 300 зарубежных самолетов к 2030-му году, а осталось не так уж много времени. Необходимо выпускать по 75 воздушных судов каждый год, пусть даже 80 для ровного счета, а каждому из них требуется по два двигателя, то есть всего — 160. Однако ресурс двигателя меньше, чем самолета, поэтому нужно произвести с запасом, по крайней мере, в два раза больше, то есть, минимум 320. Здесь еще важно, что задание президента еще и в том, чтобы все до каждого болта и винтика было нашим, отечественным. Ничего не покупать зарубежного производства, мы уже наелись. Если наша промышленность может это обеспечить, то тогда ура и вперед», — поделился он.

Горбачев также объяснил, как и почему российской авиации необходимо наращивать темпы производства.

«Хотели мы этого или нет, но воздушные суда у нас были марок Boeing и Airbus, к тому же, они не новые, все находились в лизинге, потом мы их выкупили, занесли в наш реестр. Их обслуживание — это сложно, там двигатели не наши, авионика тоже, запасные части — иностранные, поэтому и перелеты дорогие. Нам приходится выходить из положения, на это работают десятки заводов: в Перми собирают двигатели, в Комсомольске-на-Амуре, а к ним еще нужны комплектующие. Это громаднейший механизм, который нужно постоянно контролировать и обеспечивать всем необходимым: от людей до станков», — указал он.

Ранее Горбачев рассказал НСН, когда российская авиация сможет заменить «Боинги».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
