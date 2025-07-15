Мишустин: На создание самолетов направят 765 млрд рублей

По его словам, на его реализацию в течение шести лет будут направлены 765 млрд рублей.

«Средства в приоритетном порядке пойдут на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры и наукоемкого оборудования», - отметил глава кабмина.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что полностью импортозамещенный российский самолёт SJ-100 впервые совершил длительный полёт на отечественных двигателях ПД-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

