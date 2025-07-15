Мишустин: На создание самолетов направят 765 млрд рублей
В состав нацпроекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» вошёл профильный федеральный проект «Производство самолётов и вертолётов». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, на его реализацию в течение шести лет будут направлены 765 млрд рублей.
«Средства в приоритетном порядке пойдут на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры и наукоемкого оборудования», - отметил глава кабмина.
Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что полностью импортозамещенный российский самолёт SJ-100 впервые совершил длительный полёт на отечественных двигателях ПД-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru