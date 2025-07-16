Где у него двигатель: Когда российская авиация сможет заменить «Боинги»
Гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил НСН, что при сборе 14 российских самолетов МС-21 в год потребуется 20 лет для полной замены западных машин.
России нужно заменить 300 самолетов западного производства, для этого потребуется произвести минимум 600 двигателей, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
На мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 российских самолетов МС-21, об этом сообщили в «Ростехе». Еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства, уточнили в госкорпорации. Там также напомнили, что первый МС-21 уже выполняет сертификационные полеты в аэропорту Жуковский. Еще один новый самолет проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе. Горбачев назвал эти темпы неплохими.
«Нам нужно заменить 300 воздушных судов западного производства – «Аирбасы» и «Боинги». Чем быстрее мы их заменим, тем лучше. Если могут за один год сделать, пусть делают. Сбор 14 самолетов – это неплохо, но при таком темпе потребуется 20 лет. МС-21 завершат испытания, как ожидается, в следующем году. Процесс сертификации – это очень сложный и долгий процесс, может, придется что-то менять. Очень много параметров задано для производителей. Раньше сообщалось, что будем выпускать по пять-шесть машин в год, теперь уже 14, это неплохо», - отметил он.
По его словам, отдельная проблема сегодня – это производство двигателей.
«Отдельный вопрос, обеспечат ли самолетам двигатели. Чтобы заменить 300 машин, нужно по два двигателя на каждую – 600 двигателей. Ресурс двигателя меньше, чем ресурс самолета, то есть нужен двойной-тройной запас. Поэтому получается, что нам нужно 1800 двигателей. Вопрос, когда промышленность может нам это все «выкатить». Будем верить, что смогут быстро», - заключил собеседник НСН.
Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
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