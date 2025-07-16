России нужно заменить 300 самолетов западного производства, для этого потребуется произвести минимум 600 двигателей, заявил НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

На мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 российских самолетов МС-21, об этом сообщили в «Ростехе». Еще девять самолетов находятся на более ранних этапах строительства, уточнили в госкорпорации. Там также напомнили, что первый МС-21 уже выполняет сертификационные полеты в аэропорту Жуковский. Еще один новый самолет проходит наземные отработки на Иркутском авиационном заводе. Горбачев назвал эти темпы неплохими.