«Сканеры у нас такие есть, но никто точно не знает, какой объем жидкости можно смешать и что-то сделать, чтобы пройти незамеченным через такие сканеры. Пассажиру разрешается провозить в самолете больше на самом деле, так как разрешается в Duty Free еще покупать. В итоге получается, что можно брать три литра фактически. Но здесь вы берете проверенное в магазине. Пронос с улицы – пока 100 мл. Не надо рисковать. Существуют определенные наработки, требования, это не из головы все взято. Можно смешать и получить бомбу из двух литров, из 100 мл точно ничего не сделаешь. В свое время и обувь заставляли снять, сейчас могут просто просканировать. Со временем послабления появляются, когда улучшаются технологии, техника. Детское питание разрешают везти», - рассказал он.

Дополнительный сбор с авиакомпаний может очень негативно отразиться на гражданах, особенно в удаленных городах, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

