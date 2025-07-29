«Не надо рисковать!»: Россия не упростит правила провоза жидкости в самолетах
Из двух литров разной жидкости можно получить взрывчатое вещество, а из 100 мл ничего опасного не сделаешь, рассказал НСН Виктор Горбачев.
В России не разрешат пассажирам провозить более 100 мл жидкости в одной емкости, так как в этом случае есть риски с точки зрения безопасности, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Европейский Союз разрешит пассажирам провозить в ручной клади в самолетах до 2 литров жидкости. Кроме того, пассажиры больше не будут обязаны распределять жидкости по емкостям объемом 100 мл. Изменения стали возможны благодаря внедрению сканеров нового поколения, которые способны эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества. Горбачев отметил, что Россия не пойдет на такие изменения.
«Сканеры у нас такие есть, но никто точно не знает, какой объем жидкости можно смешать и что-то сделать, чтобы пройти незамеченным через такие сканеры. Пассажиру разрешается провозить в самолете больше на самом деле, так как разрешается в Duty Free еще покупать. В итоге получается, что можно брать три литра фактически. Но здесь вы берете проверенное в магазине. Пронос с улицы – пока 100 мл. Не надо рисковать. Существуют определенные наработки, требования, это не из головы все взято. Можно смешать и получить бомбу из двух литров, из 100 мл точно ничего не сделаешь. В свое время и обувь заставляли снять, сейчас могут просто просканировать. Со временем послабления появляются, когда улучшаются технологии, техника. Детское питание разрешают везти», - рассказал он.
Дополнительный сбор с авиакомпаний может очень негативно отразиться на гражданах, особенно в удаленных городах, рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
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