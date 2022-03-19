В Минтрансе назвали еженедельные расходы зарубежных авиакомпаний на облет России
Более $37,5 млн каждую неделю тратят зарубежные авиакомпании на облет воздушного пространства России, рассказали в пресс-службе Минтранса.
Дополнительные расходы возникли у компаний-перевозчиков 19 стран, включая Великобританию, Германию, Францию, США и других.
По мнению Минтранса, в результате вырастут цены на билеты и перевозку грузов. Это «неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», пишет Газета.ru.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении ограничения на выполнение полётов авиаперевозчиков 36 государств.
Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России с 28 февраля.
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