В МГУ заявили о необходимости запуска спутника для мониторинга космических угроз

«Для того, чтобы реализовать систему мониторинга потенциально опасных тел, таких как астероиды, нужно запускать спутник, такого же класса, как «Ломоносов». На нем можно разместить оптические приборы, желательно такого же типа, как роботы-телескопы, которые установлены на Земле. Преимущества космоса здесь в том, что мы не привязаны к одной точке и на спутник не будет влиять атмосфера. Можно вести наблюдение всей небесной сферы в непрерывном режиме. Таким образом, по сути дела, можно реализовать мониторинг всего неба в реальном времени, и если какой-то потенциально опасный астероид появится, то его можно будет сразу засечь», - сказал Свертилов.

Он выразил надежду, что проект с запуском подобного космического аппарата будет реализован в ближайшем будущем. Свертилов подчеркнул, что спутник будет всецело обеспечивать планетарную безопасность.

«Пока, к сожалению, этот проект еще не реализован, но мы надеемся, что будет реализован, хотя он требует больших затрат. Сделать такой космический аппарат – это задача, которая требует усилий и финансовых средств. Когда проект будет реализован, то станет одним из неотъемлемых компонентов глобальной системы обеспечения планетарной безопасности», - резюмировал Свертилов.

Ранее генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в пресс-центре НСН отмечал, что создать систему защиты Земли от опасных объектов «Цитадель-1» можно за 5-7 лет, но для этого необходимы решения лидеров стран.

