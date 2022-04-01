Астрофизик допустил «серьезную катастрофу» из-за недостатка систем отслеживания опасных для Земли объектов

«МГУ построил единственную в мире роботизированную сеть отслеживания. Это Иркутск, Крым, Аргентина, Канарские острова. Но она пока может решать только самые фундаментальные задачи: это наблюдения за мощностью взрывов во Вселенной. Но проблема, если мы хотим иметь в запасе хотя бы несколько дней… Такие астероиды выпрыгивают, как черт из табакерки… Они выпрыгивают в миллионе километров, их тысячи там. Если это не челябинский метеорит, но около 100 метров, то это уже не бомба, сброшенная на Хиросиму, а та самая Кузькина мать Никиты Сергеевича. Вообще-то мощность взрыва пропорциональна кубу размера… Я вспоминаю километровый астероид, и это уже может быть серьезная катастрофа», - сказал Липунов.

По его словам, необходимо создать математическое обеспечение, чтобы четко просчитывать опасность астероидов для Земли.

«Челябинский астероид падает раз в 10 лет, но остальные, 70-80%, мы пропускаем... Здесь самая важная часть — математическое обеспечение, которые предлагали Роскосмосу. Но они делают свою систему, думая, что телескопов и «железа» достаточно», - резюмировал Липунов.

Ранее генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в пресс-центре НСН отмечал, что создать систему защиты Земли от опасных объектов «Цитадель-1» можно за 5-7 лет, но для этого необходимы решения лидеров стран.

