Астрофизик допустил «серьезную катастрофу» из-за недостатка систем отслеживания опасных для Земли объектов
Роботизированные сети отслеживания астероидов не способны увидеть опасный объект на слишком отдаленном расстоянии от Земли, заявил в эфире НСН Владимир Липунов.
Астероиды часто бывают незаметны, роботизированная система отслеживания не позволяет увидеть их вовремя, поэтому необходимо создать четкое математическое обеспечение для расчета их траекторий, заявил астрофизик, руководитель глобальной сети телескопов-роботов, мастер МГУ Владимир Липунов в пресс-центре НСН.
«МГУ построил единственную в мире роботизированную сеть отслеживания. Это Иркутск, Крым, Аргентина, Канарские острова. Но она пока может решать только самые фундаментальные задачи: это наблюдения за мощностью взрывов во Вселенной. Но проблема, если мы хотим иметь в запасе хотя бы несколько дней… Такие астероиды выпрыгивают, как черт из табакерки… Они выпрыгивают в миллионе километров, их тысячи там. Если это не челябинский метеорит, но около 100 метров, то это уже не бомба, сброшенная на Хиросиму, а та самая Кузькина мать Никиты Сергеевича. Вообще-то мощность взрыва пропорциональна кубу размера… Я вспоминаю километровый астероид, и это уже может быть серьезная катастрофа», - сказал Липунов.
По его словам, необходимо создать математическое обеспечение, чтобы четко просчитывать опасность астероидов для Земли.
«Челябинский астероид падает раз в 10 лет, но остальные, 70-80%, мы пропускаем... Здесь самая важная часть — математическое обеспечение, которые предлагали Роскосмосу. Но они делают свою систему, думая, что телескопов и «железа» достаточно», - резюмировал Липунов.
Ранее генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в пресс-центре НСН отмечал, что создать систему защиты Земли от опасных объектов «Цитадель-1» можно за 5-7 лет, но для этого необходимы решения лидеров стран.
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