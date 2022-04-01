Гендиректор Центра планетарной защиты: систему защиты Земли можно создать за 5 лет
Система «Цитадель-1» гарантировано обеспечит защиту Земли от астероидов и кометных ядер, заявил в эфире НСН Анатолий Зайцев.
Создать систему защиты Земли от опасных объектов «Цитадель-1» можно за 5-7 лет, но для этого необходимы решения лидеров стран, заявил генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев в пресс-центре НСН.
«Эшелон оперативного реагирования системы планетарной защиты «Цитадель-1» может быть создан в течение 5-7 лет. Он обеспечит гарантированную защиту Земли от астероидов, и, частично, от кометных ядер. Все технологии для создания такой системы есть. Однако для этого необходимо решение лидеров ведущих стран мира», - сказал Зайцев.
Ранее СМИ со ссылкой на NASA сообщили, что 6 мая с Землей якобы столкнется потенциально опасный астероид 2009 JF1. Отмечается, что предполагаемое событие может произойти в 06:34 по московскому времени. Само космическое тело якобы не имеет грандиозных габаритов, однако движется с большой скоростью.
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