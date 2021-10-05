Успеть за 528 секунд. Актрисе Пересильд и режиссеру Шипенко указали на главную трудность в космосе

«Киноэкипаж» проведет на МКС 10-12 дней, и самым главным будет адаптация к невесомости, сказал НСН космонавт Сергей Рязанский.

Космонавт Сергей Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, с чем столкнутся в космосе участники «киноэкипажа», которые сегодня полетят на Международную космическую станцию (МКС).

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправятся 5 октября с космодрома Байконур на МКС для съемок фильма «Вызов». Пуск ракеты с космическим кораблем «Союз МС-19» запланирован на 11:55 мск вторника. Командиром экипажа будет космонавт Антон Шкаплеров,

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«Они поймут, что это удивительный опыт. Перегрузки, конечно, будут, но не такие сильные. С момента старта до выведения проходит 528 секунд. Это достаточно короткое время, и после отделения от ракеты-носителя наступает невесомость и ни с чем несравнимое чувство нахождения в космосе. Дальше им предстоит работа несколько дней на Международной космической станции. Надеюсь, у них получится все задуманное», - сказал Рязанский.

По его словам, главной проблемой, с которой киношники столкнутся в космосе, будет адаптация.

«У профессиональных космонавтов другие проблемы – долгое ожидание первого полета, ответственность… У ребят самым главным будет адаптация к условиям невесомости. Понятно, что их полет продлится не полгода, а в районе 10-12 дней, поэтому им главное адаптироваться и постараться выполнить задачу. На станции много других задач и ребятам придется вклиниваться в их расписание, но там и командир очень опытный - Антон Шкаплеров, и другие коллеги, которые находятся на МКС, конечно, помогут», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

«Вызов» станет первым художественным фильмом, снятым на МКС. Юлия Пересильд и Клим Шипенко начали подготовку к полету 24 мая.

Старт ракеты с «киноэкипажем» планирует осветить программа «Вечерний Ургант», команда которой прибыла на Байконур несколько дней назад. «Роскосмос» также приглашал на этот старт Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

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«Роскосмос» ведет прямую трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» в рамках экспедиции МКС-66.

Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков ранее говорил «Радиоточке НСН», что съемочную группу в космосе может ждать опасность. Он также признался, что не хотел бы оказаться на месте Пересильд или Шипенко.

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ФОТО: РИА Новости
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