Успеть за 528 секунд. Актрисе Пересильд и режиссеру Шипенко указали на главную трудность в космосе

Космонавт Сергей Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, с чем столкнутся в космосе участники «киноэкипажа», которые сегодня полетят на Международную космическую станцию (МКС).

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправятся 5 октября с космодрома Байконур на МКС для съемок фильма «Вызов». Пуск ракеты с космическим кораблем «Союз МС-19» запланирован на 11:55 мск вторника. Командиром экипажа будет космонавт Антон Шкаплеров,