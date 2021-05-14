«Снимаю шляпу!» Иншаков об актрисе Пересильд, летящей на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок фильма отправятся в космос. Лента «Вызов» будет сниматься на Международной космической станции (МКС). Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что съемочную группу в космосе может ждать опасность.

«Рискуют не только актеры, но и космонавты. Каждый вылет - это достаточно серьезная ситуация. Другой вопрос, что космонавты в отличие от актеров подготовлены технически, знают нюансы управления корабля, принципы поведения во время полета. Поэтому перед актерами, которые будут сниматься в таких условиях, я снимаю шляпу. Молодцы!» - заключил Иншаков.

Президент Гильдии каскадеров России напомнил, что уже была ситуация, когда актеры отбирались для полета в космос. Речь идет о проекте режиссера Юрия Кары по произведению Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Главную роль в той картине должна была исполнить напарница Иншакова по фильму «Крестоносец» Ольга Кабо, которая прошла кастинг, медицинские тесты и даже проходила испытания на центрифуге, но потом съемки картины отменили. Сам Иншаков открестился от подобного опыта.

«Если честно, не очень хочу полететь в космос на съемки. Уже прошло время, когда все горели этим желанием», - признался актер.

Также Иншаков объяснил, почему случай со съемками в космосе, уникален для нынешнего кинематографа.

«Сейчас не то, что полететь в космос… Актерам запрещается проводить трюки, не потому что они не умеют или не могут их сделать. Есть хорошие актеры, которые прекрасно подготовленные и технически, и физически, которые находятся в хорошей форме. Любая травма – остановка съемочного процесса. Здесь же речь идет не о трюках, а о съемках, поэтому сниматься отправляют реальных актеров, а не каскадеров», - рассказал Иншаков.

Как сообщает Роскосмос, команда для полетов была отобрана по результатам «медицинского и творческого отбора». При этом помимо Пересильд и Шипенко в космос отправится и дублирующий экипаж — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

