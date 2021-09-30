Иван Ургант высадился на аэродроме Байконура
Команда программы «Вечерний Ургант» прибыла на аэродром Байконура «Крайний». Несколько эфиров шоу пройдут из выездной студии.
Так «Вечерний Ургант» планирует осветить старт ракеты «Союз МС-19» с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.
Вместе с участниками космического полета на борт МКС должны быть доставлены съёмочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта «Вызов».
Ранее сообщалось, что художественный фильм «Вызов» – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.
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