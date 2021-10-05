Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»

Государственная комиссия разрешила заправку и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», на котором в космос отправится «киноэкипаж» в составе трех человек. Об этом сообщает Роскосмос.

Как отмечается в публикации госкорпорации в Twitter, пуск запланирован на 11:55:02 мск. Примерно через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС), пишет РИА ФАН.

Экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, займется съемками фильма «Вызов». Продолжительность работы «киноэкипажа» на МКС составит не менее 12 суток, пишет Газета.ру.

