Госкомиссия разрешила пуск корабля «Союз» с «киноэкипажем»
Государственная комиссия разрешила заправку и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», на котором в космос отправится «киноэкипаж» в составе трех человек. Об этом сообщает Роскосмос.
Как отмечается в публикации госкорпорации в Twitter, пуск запланирован на 11:55:02 мск. Примерно через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту и возьмет курс на Международную космическую станцию (МКС), пишет РИА ФАН.
Экипаж, в состав которого вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, займется съемками фильма «Вызов». Продолжительность работы «киноэкипажа» на МКС составит не менее 12 суток, пишет Газета.ру.
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