Первый полет SSJ100 с российскими двигателями может состояться в 2023 году

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, двигатель должен быть поставлен до конца 2022 года для монтажа и подготовки к первому полету.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:СамолетыРоссия
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