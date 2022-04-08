Первый полет SSJ100 с российскими двигателями может состояться в 2023 году

По его словам, двигатель должен быть поставлен до конца 2022 года для монтажа и подготовки к первому полету.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.

