Первый полет SSJ100 с российскими двигателями может состояться в 2023 году
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в первом квартале 2023 года. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, двигатель должен быть поставлен до конца 2022 года для монтажа и подготовки к первому полету.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ
- Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским
- Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова
- В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
- Белоруссия утвердила список недружественных стран
- Путин приехал проститься с Жириновским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru