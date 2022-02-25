Россия ограничит воздушное пространство для Великобритании

Россия ограничила использование нашего воздушного пространства для самолетов, зарегистрированных в Великобритании, и связанных с ней рейсов, в том числе транзитных. Об этом рассказали в Росавиации.

Отмечается, что ответные санкции начали действовать 25 февраля с 11:00 часов по московскому времени в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией.

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При этом в Росавиации подчеркнули, что Россия уже направляла британским авиавластям предложение о проведении консультации на тему полетов между государствами, но в стране отказались от этого.

24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запретил деятельность российской авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании.

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Фото: pegasfly.com
ТЕГИ:ПолетыАвиацияСанкцииВеликобританияРоссия
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