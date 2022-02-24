Джонсон объявил о санкциях против «Аэрофлота» и ВТБ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций на работу российских авиаперевозчика «Аэрофлот» и банка ВТБ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам премьера, все активы ВТБ будут заморожены. Джонсон также добавил, что Британия намерена полностью исключить банки РФ из финансовой системы.
Деятельность «Аэрофлота» в связи с санкциями будет полностью запрещена. На фоне этих новостей акции «Аэрофлота» упали на 30% в ходе торгов на бирже.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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