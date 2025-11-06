Рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ

Как указали в прокуратуре Москвы, 26 октября во время концерта музыкант выкрикнул лозунг признанного в РФ экстремистским и запрещённого движения АУЕ.

«Согласно выводам лингвистического исследования... фраза связана с криминальной субкультурой... имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации», - отметили в ведомстве.

Сообщается, что рэпер, которому грозит до 15 суток ареста, признал вину.

Ранее Icegergert заявил, что не поддерживает никакие запрещённые организации, а фразу он выкрикнул будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».