Рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ
Рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) стал фигурантом административного дела о пропаганде или публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации. Об этом сообщает RT.
Как указали в прокуратуре Москвы, 26 октября во время концерта музыкант выкрикнул лозунг признанного в РФ экстремистским и запрещённого движения АУЕ.
«Согласно выводам лингвистического исследования... фраза связана с криминальной субкультурой... имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации», - отметили в ведомстве.
Сообщается, что рэпер, которому грозит до 15 суток ареста, признал вину.
Ранее Icegergert заявил, что не поддерживает никакие запрещённые организации, а фразу он выкрикнул будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
