Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
6 ноября 202515:00
Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в своём Telegram-канале сообщила, что достигла мирового соглашения по разделу имущества со своим бывшим супругом Владиславом Бакальчуком.
По её словам, в процессе раздела после развода «поставлена точка», условия соглашения устраивают обе стороны.
«Рада, что смогли пойти друг другу навстречу», - заключила она, не раскрыв каких-либо подробностей.
Ранее Бакальчук анонсировал съёмки биографической драмы об истории создания маркетплейса Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волынец призвала повышать выплаты неработающим родителям
- «ЦБ боится инфляции»: Риелтор рассказал, кому из россиян одобрят ипотеку
- Останина раскритиковала инициативу о выплатах несовершеннолетним мамам
- До Рождества: Что вынудит Трампа закончить шатдаун
- Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
- Песков: Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией
- В России создали джазовый лейбл All Across Production
- Психолог опровергла утверждение, что «совы» умнее «жаворонков»
- Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в 2025 году
- Рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru