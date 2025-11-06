Ким и Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в своём Telegram-канале сообщила, что достигла мирового соглашения по разделу имущества со своим бывшим супругом Владиславом Бакальчуком.

Бакальчук остался должен бывшей жене 217 миллионов рублей

По её словам, в процессе раздела после развода «поставлена точка», условия соглашения устраивают обе стороны.

«Рада, что смогли пойти друг другу навстречу», - заключила она, не раскрыв каких-либо подробностей.

Ранее Бакальчук анонсировал съёмки биографической драмы об истории создания маркетплейса Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:СемьяИмуществоРазвод

