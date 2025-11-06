Останина раскритиковала инициативу о выплатах несовершеннолетним мамам

Комментируя направленные на противодействие абортам меры поддержки молодых мам в Вологодской области, принятые губернатором Георгием Филимоновым, предполагающие выплаты девушкам до 25 лет, она указала, что не понимает таких решений.

По её словам, «люди во власти своими нормативными документами просто мотивируют молодёжь», которая не отдаёт себе отчёт в том, что ребёнка мало родить - надо ещё его и воспитать.

«Спросите у этого губернатора: «Твои дети на 100 тысяч проживут потом, ты сможешь их воспитать до 18 лет?» Да его и после 18 воспитывать надо, да его ещё в 30 воспитывать надо», - отметила Останина.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила «Радиоточке НСН», что беременные женщины часто нуждаются в психологической поддержке, однако далеко не все имеют возможность обращаться к таким специалистам на платной основе.

