Песков: Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о намерении стран Евросоюза ввести пошлины на российские товары, он указал, что в Европе «вспоминают все практики холодной войны», добавляя «новые изощренные элементы».

«Они строят стены, они не забыли, как это делать», - отметил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет жесткие ответные меры в связи с очередным пакетом антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

