Песков: Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией
Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о намерении стран Евросоюза ввести пошлины на российские товары, он указал, что в Европе «вспоминают все практики холодной войны», добавляя «новые изощренные элементы».
«Они строят стены, они не забыли, как это делать», - отметил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет жесткие ответные меры в связи с очередным пакетом антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
