«Опасения Ави Лёба не разделяет вообще никто: не только российская наука, но и вся мировая наука с некоторым даже шоком выслушивает его высказывания, потому что они под собой не имеют абсолютно никаких основ. Это объект 3I - тройка означает, что он третий, а I – интерстеллар, то есть третий межзвездный объект. В Солнечной системе есть свои тела, но время от времени к нам залетают тела из каких-то других систем. Увидеть их достаточно сложно, поэтому пока достоверных случаев было всего три. Поэтому, когда Лёб говорит, что эта комета - какой-то совершенно нетипичный межзвездный объект, это, мягко говоря, преувеличение, потому что мы не знаем, какой типичный. Мы видели всего три штуки. Поэтому говорить, что у него какая-то необычная масса и какой-то необычный хвост для межзвездных объектов, совершенно бессмысленно. Пока мы в поведении этого объекта не видим абсолютного ничего, что указывало бы на его не то, что там разумную технологическую природу, но и на то, что это не комета. То есть он себя ведет совершенно как комета и серьезное его отличие от комет в Солнечной системе - это его орбита. Он движется по межзвездной траектории. Вот это, в общем-то, и все. С таким же успехом можно абсолютно любой предмет объявить инопланетным посланием и начать эту тему раскручивать», - считает Вибе.

Ускорение и изменение траектории, совершенное 31/ATLAS при приближении к Солнцу, вызвано не «неизвестной силой», как предположил Лёб, - здесь мог действовать хорошо известный ученым гравитационный маневр.

«Мы этим уже давно пользуемся. Это называется гравитационный маневр. Есть разная группа этих маневров, но у всех суть сводится к тому, что мы используем гравитацию и Солнца, и других тел Солнечной системы для того, чтобы разгонять наши космические аппараты и направлять их в нужную сторону без затрат топлива. Эта идея очень старая и многократно уже реализованная», - рассказал ученый.

Хотя официальная позиция NASA заключается в том, что 31/ATLAS не представляет никакой угрозы, IAWN (Международная сеть предупреждения об астероидах) уже начал работу по мониторингу этого объекта. По словам Вибе, это уникальная возможность понаблюдать за телом из чужой звездной системы.

«Это всего лишь третий межзвездный объект, и наблюдение за ним - это короткая, но все-таки возможность близко исследовать вещество из другой планетной системы, из системы у какой-то другой звезды. И, конечно, люди с очень большим интересом за этим объектом наблюдают», - добавил астрофизик.

Ранее Дмитрий Вибе в разговоре с НСН рассказал, что астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного.

