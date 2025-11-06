Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в 2025 году

В меню включили салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой», две тарелки бутербродов сыром, две бутылки шампанского и мандарины (2 кг). Самыми дорогими в стали бутерброды с икрой и мясная нарезка.

«Стоимость бутербродов с икрой (две тарелки) — 4,4 тысячи рублей, двух тарелок мясной нарезки - 2,26 тысячи рублей», — отметил эксперт.

Щербаченко добавил, что к такому столу можно добавить любое горячее блюдо.

Ранее основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов заявил «Радиоточке НСН», что при выборе красной икры лучше отдавать предпочтение вакуумным упаковкам.

