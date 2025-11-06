Продуктивность, сообразительность и концентрация зависят от количества и качества сна, «жаворонок» человек или «сова», роли не играет, это врожденные особенности работы биологических часов. Об этом НСН заявила психолог Екатерина Каталина.

Люди с вечерним хронотипом («совы») умнее «жаворонков», их IQ и скорость мышления выше. К такому выводу пришли специалисты из Imperial College, в исследовании были задействованы 26 000 человек. Установлено, что «совы» решают логические задачи сразу на 13,5% лучше, быстрее концентрируются и эффективнее обрабатывают сложную информацию. По мнению Каталиной, продуктивность работы напрямую зависит не от хронотипа, а от количества и качества сна.