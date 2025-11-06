В России создали джазовый лейбл All Across Production

Сооснователь и креативный директор проекта Анатолий Кузьмин заявил, что задача лейбла - «стирать границы между жанрами, культурами и аудиториями».

«Мы хотим создать пространство, где маститый мастер и начинающий виртуоз чувствуют себя одинаково комфортно, а зритель становится участником большого джазового путешествия»

Первым релизом лейбла стал дебютный альбом гитариста Ильи Зырянова «Debut», в который вошли восемь композиций. Пластинка уже доступна на цифровых площадках. А 3 декабря в Москве пройдёт первый ежегодный фестиваль All Across Jazz Fest.

Ранее «МТС Лейбл» объявил о выходе альбома саундтреков к фильму «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».