В России создали джазовый лейбл All Across Production
В России был создан новый музыкальный лейбл All Across Production. Как пишет ТАСС, он призван популяризировать в стране и за рубежом отечественный джаз.
Сооснователь и креативный директор проекта Анатолий Кузьмин заявил, что задача лейбла - «стирать границы между жанрами, культурами и аудиториями».
«Мы хотим создать пространство, где маститый мастер и начинающий виртуоз чувствуют себя одинаково комфортно, а зритель становится участником большого джазового путешествия»
Первым релизом лейбла стал дебютный альбом гитариста Ильи Зырянова «Debut», в который вошли восемь композиций. Пластинка уже доступна на цифровых площадках. А 3 декабря в Москве пройдёт первый ежегодный фестиваль All Across Jazz Fest.
Ранее «МТС Лейбл» объявил о выходе альбома саундтреков к фильму «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
