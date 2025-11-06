Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября

Самая сильная геомагнитная буря года, одна из самых мощных за несколько лет, ожидается на Земле 7 ноября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты сформировали первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, на пути к планете, и предварительный прогноз геомагнитной активности, в котором пока не учтен произошедший минувшей ночью самый сильный выброс.

«Земле... предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы... похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5», - отмечается в сообщении.

Лаборатория напомнила, что тогда к планете одновременно пришло несколько собравшихся в одну структуру рекордных размеров выбросов.

Текущий прогноз в ослабленном виде показывает бури уровня G3-G4 ноября - от сильных до очень сильных. После пересчета диапазон может увеличиться до G4-G5. Вместе с тем ученые отметили, что Землю заденут лишь периферийные участки плазменного облака.

Ранее специалисты предупредили, что вероятность развития полноценной магнитной бури 6 ноября составляет 51%, пишет Ura.ru.

