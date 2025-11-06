Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября
Самая сильная геомагнитная буря года, одна из самых мощных за несколько лет, ожидается на Земле 7 ноября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Специалисты сформировали первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, на пути к планете, и предварительный прогноз геомагнитной активности, в котором пока не учтен произошедший минувшей ночью самый сильный выброс.
«Земле... предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы... похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5», - отмечается в сообщении.
Лаборатория напомнила, что тогда к планете одновременно пришло несколько собравшихся в одну структуру рекордных размеров выбросов.
Текущий прогноз в ослабленном виде показывает бури уровня G3-G4 ноября - от сильных до очень сильных. После пересчета диапазон может увеличиться до G4-G5. Вместе с тем ученые отметили, что Землю заденут лишь периферийные участки плазменного облака.
Ранее специалисты предупредили, что вероятность развития полноценной магнитной бури 6 ноября составляет 51%, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Госдума проработает введение детских сим-карт
- Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября
- В Мали заявили, что футбольная сборная страны готова сыграть с россиянами
- Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих
- Над территорией России сбили 75 украинских БПЛА
- Выбора нет: Путин и Трамп обменялись угрозами возобновить ядерные испытания
- Депутат Смолин: Сокращение летних каникул ударит по здоровью школьников
- В Волгореченске Костромской области отразили атаку БПЛА
- Армения сообщила о поставке зерна из России через Азербайджан
- Россиянам посоветовали не ждать «отечественный Оземпик» в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru