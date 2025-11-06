«Я выступаю против максимальной наценки, потому что у нас все-таки рыночная экономика. Важно, чтобы рыночные механизмы работали. Компании знают, если будет необходимость, они могут поменять цену. Конкуренция обеспечивает разумность цен. Если мы будем диктовать, какой делать оптовую и розничную цены, ничего хорошего не будет. Мы это все-таки уже проходили. Классический социализм – это немного другое, понятно, но ничего хорошего здесь нет. Есть примеры других стран, где так же пытались регулировать. Замораживание цен – это путь к дефициту, потому что есть инфляция, скрытая инфляция. Ставка у нас такая, что кредит брать очень сложно. Я даже не хочу предполагать, к чему это может привести», - подчеркнул он.

Он также перечислил инструменты, которые можно использовать для частичного регулирования цен.

«Если мы хотим регулировать цены частично, есть другие инструменты: таможенное и тарифное регулирование, поддержка определенных производителей, поддержка импорта, ограничение экспорта в каких-то случаях. Все эти инструменты для поддержки отечественных производителей или достижения других целей известны, но ими должны пользоваться специалисты, которые понимают, как этим всем не навредить», - заключил собеседник НСН.

