Ограничение наценки в торговых сетях приведет к дефициту
Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заявил НСН, что конкуренция сегодня обеспечивает разумность цен, а для частичного регулирования есть другие инструменты.
Замораживание цен – это путь к дефициту, потому что есть инфляция и скрытая инфляция, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Пакет поправок к закону «О торговле» внесен в Госдуму в целях снижения цен в торговых сетях и доступа местных производителей на прилавки. Об этом ранее сообщил депутат нижней палаты парламента Сергей Миронов. Авторы инициативы предлагают ограничить розничную наценку в сетях – не выше 15% от цены поставщика, указывать на ценниках себестоимость товара, а также вести минимальную долю товаров местных производителей (не менее 25%) в ассортименте торговых сетей. Максимов предупредил о последствиях.
«Я выступаю против максимальной наценки, потому что у нас все-таки рыночная экономика. Важно, чтобы рыночные механизмы работали. Компании знают, если будет необходимость, они могут поменять цену. Конкуренция обеспечивает разумность цен. Если мы будем диктовать, какой делать оптовую и розничную цены, ничего хорошего не будет. Мы это все-таки уже проходили. Классический социализм – это немного другое, понятно, но ничего хорошего здесь нет. Есть примеры других стран, где так же пытались регулировать. Замораживание цен – это путь к дефициту, потому что есть инфляция, скрытая инфляция. Ставка у нас такая, что кредит брать очень сложно. Я даже не хочу предполагать, к чему это может привести», - подчеркнул он.
Он также перечислил инструменты, которые можно использовать для частичного регулирования цен.
«Если мы хотим регулировать цены частично, есть другие инструменты: таможенное и тарифное регулирование, поддержка определенных производителей, поддержка импорта, ограничение экспорта в каких-то случаях. Все эти инструменты для поддержки отечественных производителей или достижения других целей известны, но ими должны пользоваться специалисты, которые понимают, как этим всем не навредить», - заключил собеседник НСН.
Ранее производители открестились от ответственности за цены на молоко и масло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией
- В России создали джазовый лейбл All Across Production
- Психолог опровергла утверждение, что «совы» умнее «жаворонков»
- Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в 2025 году
- Рэпер Icegergert стал фигурантом дела о пропаганде запрещенного движения АУЕ
- Ограничение наценки в торговых сетях приведет к дефициту
- Песков: РФ не получала от США реакции на заявления Путина на Свобезе
- Побочка бури: Ученый пообещал полярное сияние в Москве и Сочи
- В Госдуме предложили запретить продавать квартиры при некоторых диагнозах
- Глава администрации Рязани покинул пост по собственному желанию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru