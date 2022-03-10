«Тяжело, но не фатально»: В России оценили перспективы гражданской авиации под санкциями
Китай, Индия и Пакистан могут помочь России с запчастями для самолетов, но нужен собственный парк, заявил НСН Виктор Горбачев.
В России есть свой парк самолетов, но его необходимо реанимировать, чтобы граждане смогли летать на российских воздушных судах, от других стран не стоит ждать открытой помощи, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Технический директор «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный заявил, что авиакомпания без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти сможет выполнять рейсы еще около двух-трех месяцев. Он пояснил, что существуют «цивилизованные возможности» поставок запасных частей и материалов. При этом Китай, по неподтвержденным данным, отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.
«Ситуация очень тяжелая, серьезная, но не фатальная. Нельзя сказать, что у нас через два месяца не будет гражданской авиации. Такого не произойдет. В конце концов, есть наши самолеты. Есть те, которые стоят в резерве и в консервации – это ТУ-134, ТУ-154, ИЛ-86 и ИЛ-62. Парк есть, если его реанимировать, надо этим вопросом заниматься. Заводы есть, надо все это поднимать, всех мобилизовать по этому вопросу. А потом, когда все наладится, надо потихоньку отрывать головы тем, кто довел до этого», - сказал Поддубный.
По его словам, многие страны не будут открыто помогать России с запчастями для самолетов. При этом Поддубный отметил, что Турция вообще ничем не будет помогать России, потому что является членом НАТО.
«В принципе, можно собрать ребят, которые в открытую могут пойти – это Китай, Индия, Пакистан. Турцию не возьмешь, потому что она член НАТО. А эти страны, у которых по 1,5 млрд населения, можно было бы собрать. А для чего тогда мы создавали БРИКС, если в трудный момент нас бросили? Россия помогала Казахстану, чтобы власть не свергли, а из Астаны перестали в нашу глубинку летать, только в Москву. Что это такое? Мы вас спасли, а вы такие вещи вытворяете. Надо потом разбираться», - отметил Поддубный.
Почти все крупнейшие российские авиакомпании были вынуждены отказаться от международных рейсов. Это произошло после закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и введения западных санкций. Так, европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.
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