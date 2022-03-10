«Тяжело, но не фатально»: В России оценили перспективы гражданской авиации под санкциями

По его словам, многие страны не будут открыто помогать России с запчастями для самолетов. При этом Поддубный отметил, что Турция вообще ничем не будет помогать России, потому что является членом НАТО.

«В принципе, можно собрать ребят, которые в открытую могут пойти – это Китай, Индия, Пакистан. Турцию не возьмешь, потому что она член НАТО. А эти страны, у которых по 1,5 млрд населения, можно было бы собрать. А для чего тогда мы создавали БРИКС, если в трудный момент нас бросили? Россия помогала Казахстану, чтобы власть не свергли, а из Астаны перестали в нашу глубинку летать, только в Москву. Что это такое? Мы вас спасли, а вы такие вещи вытворяете. Надо потом разбираться», - отметил Поддубный.

Почти все крупнейшие российские авиакомпании были вынуждены отказаться от международных рейсов. Это произошло после закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и введения западных санкций. Так, европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей, а также стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.

