«Уральские авиалинии» готовы летать «без раздраконивания» еще три месяца

По его словам, без «раздраконивания и вандализма», самолеты компании смогут летать «месяца два-три».

«Уральские авиалинии» перед праздниками сообщили об отмене мартовских рейсов в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Португалию, ОАЭ, Армению, Израиль и на Кипр. Полетная программа в Таиланд была отменена до 31 мая, а в Египет – как минимум, до 20 мая.

В конце февраля Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их страхование и техобслуживание. Кроме того, Росавиация предупредила 5 марта об опасности арестов самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных за рубежом или принадлежащих иностранным лизингодателям.

