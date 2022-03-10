«Уральские авиалинии» готовы летать «без раздраконивания» еще три месяца
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет летать два-три месяца без разборки самолетов на запчасти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой директора авиационно-технического центра компании Игоря Поддубного.
«Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно», - сказал Поддубный.
По его словам, без «раздраконивания и вандализма», самолеты компании смогут летать «месяца два-три».
«Уральские авиалинии» перед праздниками сообщили об отмене мартовских рейсов в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Португалию, ОАЭ, Армению, Израиль и на Кипр. Полетная программа в Таиланд была отменена до 31 мая, а в Египет – как минимум, до 20 мая.
В конце февраля Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их страхование и техобслуживание. Кроме того, Росавиация предупредила 5 марта об опасности арестов самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных за рубежом или принадлежащих иностранным лизингодателям.
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