Китай отказался поставлять авиазапчасти российским авиакомпаниям

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — заявил Кудинов журналистам.

По словам представителя Росавиации, российские перевозчики будут искать возможности поставок запчастей для самолетов в других странах. В частности, авиазапчасти могут предоставлять Турция или Индия.

