Китай отказался поставлять авиазапчасти российским авиакомпаниям
Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, его слова цитирует Telegram-канал «Говорит Москва».
«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — заявил Кудинов журналистам.
По словам представителя Росавиации, российские перевозчики будут искать возможности поставок запчастей для самолетов в других странах. В частности, авиазапчасти могут предоставлять Турция или Индия.
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