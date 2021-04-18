Свой космос. Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — говорится в сообщении госкорпорации.

Новый проект независимой орбитальной станции оценивается до 6 млрд долларов, срок ее создания – до 2030 года. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года», - сказал собеседник агентства.

На совещании у Владимира Путина в День космонавтики 12 апреля шла речь о создании национальной орбитальной космической станции с ядерными энергоустановками.

«Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет»,- сказал Рогозин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На этой неделе «Интерфакс» получил информацию от осведомленного источника том, что «решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован».

Ранее «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта «Нуклона» с ядерной энергоустановкой. Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.