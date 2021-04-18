Свой космос. Россия создаст национальную орбитальную космическую станцию
Эксперты в эфире НСН назвали фактор, который поможет России лидировать в космической отрасли в следующие 50 лет.
Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Российская сторона официально уведомит международных партнеров об этом решении. В дальнейшем в стране начнут создавать новую национальную орбитальную станцию, сообщает РИА Новости.
В «Роскосмосе» пояснили, что решение о продолжении работ на российском сегменте МКС станции будет принято после 2024 года, сообщает ТАСС.
«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — говорится в сообщении госкорпорации.
Новый проект независимой орбитальной станции оценивается до 6 млрд долларов, срок ее создания – до 2030 года. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года», - сказал собеседник агентства.
На совещании у Владимира Путина в День космонавтики 12 апреля шла речь о создании национальной орбитальной космической станции с ядерными энергоустановками.
«Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет»,- сказал Рогозин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На этой неделе «Интерфакс» получил информацию от осведомленного источника том, что «решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован».
Ранее «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта «Нуклона» с ядерной энергоустановкой. Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.
Подобными исследованиями занимается достаточно ограниченное количество стран. Это связано с тем, что для создания ядерных электродвигательных установок требуется большой опыт, которым на сегодня обладают единицы, заявил действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН.
«Это наукоёмкие проекты, не каждая страна может этим заняться. Этим опытом обладаем мы, США, Китай, ФРГ, Япония и Великобритания. Это если говорить о безопасной ядерной энергетики. Сейчас пытаются освоить эти технологии и другие страны, но там есть проблемы с безопасностью», ― подчеркнул Железняков.
Разработка ядерной энергоустановки (ЯЭДУ) класса началась в 2010 году. Ее ведет «Центр имени Келдыша».
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, что ЯЭДУ позволит России сохранить лидерство в космической сфере.
«Здесь выигрыш для нашей страны со всех точек зрения. Создание энергетической установки, работающей в космосе, позволит РФ на следующие 50 лет не просто остаться среди космических держав, но и остаться лидером в этом космическом соревновании. Сейчас наступает следующий этап освоения космоса, который связан с освоением “ближнего дальнего космоса”. Это Луна, Марс, пояс астероидов. Этот проект должен быть поднят на самый высокий уровень», - отметил эксперт.
Ранее космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН согласился, что МКС находится в плачевном состоянии. Оно с каждым годом оставляет желать лучшего из-за многочисленных поломок.
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