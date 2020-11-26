«Пусть Рогозин комментирует». Космонавт рассказал о состоянии МКС

Максим Сураев в эфире НСН прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о возможности отказа от эксплуатации Международной космической станции.

РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой. «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - отметил Соловьев.

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН согласился, что МКС находится в плачевном состоянии.

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«Свое мнение я не буду высказывать, я уже давно летал, но я общаюсь с космонавтами и помню, что там за состояние. Пусть комментируют специалисты, которые сейчас отвечают за эксплуатацию. Но могу сказать, что да, состояние станции оставляет желать лучшего с каждым годом. Пусть Рогозин (глава Роскосмоса - прим. НСН) комментирует», - добавил он.

Позднее Соловьев уточнил, что речи о прекращении работы Международной космической станции после 2025 года не идет. Он сказал, что также нет разговоров о прекращении партнерских отношений. По словам Соловьева, решение о дальнейшей судьбе МКС может быть принято только на правительственном уровне «после детальной проработки».

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Фото: roscosmos.ru
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