«Пусть Рогозин комментирует». Космонавт рассказал о состоянии МКС

РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой. «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - отметил Соловьев.

Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев в эфире НСН согласился, что МКС находится в плачевном состоянии.