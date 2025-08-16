При ЧП в Рязанской области погибли 11 человек
Число погибших в результате возгорания на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Ранее МЧС сообщало, что в результате происшествия погибли девять человек, пострадали 120.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим», - указали в оперштабе.
Отмечается, что госпитализированы 29 человек, 16 из них перевели в федеральные медицинские центры в Москве. В Шиловском районе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд на территорию места ЧП запрещен. Продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.
