При ЧП в Рязанской области погибли 11 человек

Число погибших в результате возгорания на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ранее МЧС сообщало, что в результате происшествия погибли девять человек, пострадали 120.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим», - указали в оперштабе.

Отмечается, что госпитализированы 29 человек, 16 из них перевели в федеральные медицинские центры в Москве. В Шиловском районе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд на территорию места ЧП запрещен. Продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
