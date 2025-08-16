Игроки ЦСКА Кисляк и Глебов попали в базу «Миротворца»

Спортсмены попали в базу ресурса из-за выхода на поле с детьми участников специальной военной операции перед матчем Российской премьер-лиги против «Краснодара» 10 мая. Футболистов заподозрили в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Кириллу Глебову 19 лет, он играет за ЦСКА с 2023 года. В свою очередь, 20-летний Матвей Кисляк выступает в составе столичного клуба с 2024-го.

