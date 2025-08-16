ООН приветствовала конструктивный диалог РФ и США
16 августа 202508:25
ООН оценила саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.
По его словам, ООН приняла к сведению состоявшуюся встречу.
«Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН», - указал Дюжаррик.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, по итогам саммита они выступили с заявлениями. Кремль назвал встречу очень позитивной.
