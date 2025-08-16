В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотник ударил по частному дому утром в субботу. В результате мужчина получил ожог предплечья. Раненому оказали медицинскую помощь на месте.
«В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание», - написал губернатор.
Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 августа над Белгородской областью сбили один украинский БПЛА.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина
- Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским
- Путин посетил Чукотку и встретился с главой региона
- При ЧП в Рязанской области погибли 11 человек
- Игроки ЦСКА Кисляк и Глебов попали в базу «Миротворца»
- ООН приветствовала конструктивный диалог РФ и США
- Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне
- В России заработала нейросеть Google Gemini
- Над Россией уничтожили 29 украинских беспилотников
- Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru