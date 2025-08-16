В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник ударил по частному дому утром в субботу. В результате мужчина получил ожог предплечья. Раненому оказали медицинскую помощь на месте.

«В результате детонации загорелась кровля — пожарные расчеты ликвидировали открытое возгорание», - написал губернатор.

Гладков уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 августа над Белгородской областью сбили один украинский БПЛА.

