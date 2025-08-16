Путин посетил Чукотку и встретился с главой региона

Президент Владимир Путин посетил с рабочим визитом Чукотский автономный округ. Об этом сообщили в Кремле.

В поездке Путина в Магадан перед Аляской призвали не искать тайных смыслов

Глава государства прибыл в Анадырь по пути с Аляски, где прошли его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

По данным РИА Новости, глава автономного округа доложил президенту в том числе о ситуации в экономике.

Ранее Владимир Путин посетил Магадан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧукоткаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры