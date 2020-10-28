Российский космонавт объяснил трещину возрастом МКС
Российский космонавт Иван Вагнер считает, что трещина на Международной космической станции, вызвавшая утечку воздуха, могла возникнуть «от старости» МКС. Он отметил, что 20 лет - рекорд для всех космических станций.
Об этом бортинженер заявил в ходе онлайн-конференция российских членов экипажа МКС-63, которые возвратились на Землю после полугодового орбитального полёта. На вопросы представителей СМИ в прямом эфире RT вместе с Вагнером ответил командир экипажа Анатолий Иванишин.
По словам Ивана Вагнера, столь почтенный возраст объекта приводит к тому, что корпус станции где-то уже начинает давать царапины, трещины. В то же время, космонавт выразил уверенность, что 20 лет - не предел и возможна дальнейшая работа на МКС с устранением всех проблем, отмечает РЕН ТВ.
В свою очередь Анатолий Иванишин описал повреждение в российском модуле «Звезда» как царапину длиной до 3 сантиметров. Место утечки воздуха удалось определить с помощью чаинок из пакетика для заварки.
Повреждение заклеили термостойким скотчем. Однако экипаж МКС сообщает, что незначительная утечка воздуха всё ещё продолжается. В Роскосмосе заверяют, что ситуация не представляет опасности для членов орбитальной экспедиции.
Экипаж МКС-63 вернулся на Землю утром 22 октября в спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС-16». Продолжительность пребывания в космической экспедиции составила 196 суток.
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