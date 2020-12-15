Ядерный буксир «Нуклон» сможет доставлять десять тонн груза на Луну

Ядерный буксир «Нуклон» российского производства сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы «Роскосмоса».

По словам экспертов, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами. По их мнению, транспортные системы для перевозки людей и грузов необходимо разделить, точно так же, как это сделано на Земле.

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Ранее «Роскосмос» заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта «Нуклона». Одной из первых научных задач буксира станет исследование Луны.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» утвердил «дорожную карту» развития космической робототехники на ближайшую перспективу.

Программа предполагает создание робота «Теледроид» для выполнения задач в открытом космосе. Следующим шагом станет изготовление робототехники для работы на новой российской орбитальной станции, Луне и Марсе.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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