Ядерный буксир «Нуклон» сможет доставлять десять тонн груза на Луну

Ядерный буксир «Нуклон» российского производства сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы «Роскосмоса».

По словам экспертов, грузы буду отправляться на Луну заранее, а их доставка на буксире будет обходиться намного дешевле, чем традиционными космическими средствами. По их мнению, транспортные системы для перевозки людей и грузов необходимо разделить, точно так же, как это сделано на Земле.