Ученые отмечают, что камера HiRISE является самым большим телескопом, который используется в глубоком космосе, она способна различать на поверхности Марса детали размером всего 30 см. С учетом расстояния до 3I/ATLAS это соответствует детализации около 30 км, что не позволяет разглядеть детали ядра, но все равно полученные снимки являются наиболее точными.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года и признана объектом межзвездного происхождения. По оценкам специалистов, ее диаметр может достигать 20 км. Это лишь третий известный межзвездный объект, вошедший в Солнечную систему, после Oumuamua и кометы 2I/Borisov.

Согласно данным компьютерной модели, примерный возраст объекта составляет свыше семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца.

Сейчас комета 3I/ATLAS отдаляется от Земли. После максимального сближения с Солнцем в конце октября 2025 года, она начала свой путь обратно в межзвездное пространство. 19 декабря она пройдет на минимальном расстоянии от Земли (около 270 миллионов км), после чего будет продолжать удаляться, покинув Солнечную систему к началу 2030-х годов.

ИНОПЛАНЕТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Резонансные обсуждения кометы 3I/ATLAS начались после того как ученый из Гарвардского университета Ави Леб объявил, что космический объект 3I/ATLAS показал признаки искусственного происхождения.

Снимки, опубликованные на портале «Astronomer’s Telegram» 11 ноября, показали, что межзвездный объект не выдает признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. По словам Леба, как для естественной кометы, этот факт вызывает удивление.

В августе 2025 года Леб сообщал, что тело излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, однако источник свечения не был установлен. Тогда астрофизик предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

Ученые также указывали на почти совпавшую с плоскостью Солнечной системы орбиту 3I/ATLAS, направление которой противоположно направлению движения главного тела системы, Солнца. Отмечается, что для кометы это крайне необычно, но, например, для инопланетного разведывательного корабля такая траектория была бы выгодной.

Наблюдение за объектом 3I/ATLAS, который был выброшен в Солнечную систему из чужой звездной системы, само по себе является уникальным - такая возможность выпала ученым пока всего лишь в третий раз. Однако оснований считать, что тело имеет разумную технологическую природу, нет, заявил НСН заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.