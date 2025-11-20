Словно комета: В NASA отказались считать 3I/ATLAS инопланетным кораблем
На брифинге ученые представили снимки кометы, которые до этого нигде не публиковались. При этом ученый из Гарвардского университета настаивает на аномалиях, которые указывают на инопланетное происхождение.
Ученые окончательно опровергли слухи о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS имеет искусственное инопланетное происхождение. Накануне заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия озвучил итоги анализа коллег, подчеркнув, что 3I/ATLAS – это все-таки комета, прибывшая в Солнечную систему из иной среды.
ВЫГЛЯДИТ И ВЕДЕТ СЕБЯ КАК КОМЕТА
На брифинге ученые представили снимки кометы, которые до этого нигде не публиковались, в том числе с камеры HiRISE американской автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса.
«Этот объект является кометой. Он выглядит и ведет себя как комета, все данные указывают на то, что это комета, но он прибыл в нашу Cолнечную систему извне», - сказал Кшатрия.
Ученые отмечают, что камера HiRISE является самым большим телескопом, который используется в глубоком космосе, она способна различать на поверхности Марса детали размером всего 30 см. С учетом расстояния до 3I/ATLAS это соответствует детализации около 30 км, что не позволяет разглядеть детали ядра, но все равно полученные снимки являются наиболее точными.
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года и признана объектом межзвездного происхождения. По оценкам специалистов, ее диаметр может достигать 20 км. Это лишь третий известный межзвездный объект, вошедший в Солнечную систему, после Oumuamua и кометы 2I/Borisov.
Согласно данным компьютерной модели, примерный возраст объекта составляет свыше семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца.
Сейчас комета 3I/ATLAS отдаляется от Земли. После максимального сближения с Солнцем в конце октября 2025 года, она начала свой путь обратно в межзвездное пространство. 19 декабря она пройдет на минимальном расстоянии от Земли (около 270 миллионов км), после чего будет продолжать удаляться, покинув Солнечную систему к началу 2030-х годов.
ИНОПЛАНЕТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Резонансные обсуждения кометы 3I/ATLAS начались после того как ученый из Гарвардского университета Ави Леб объявил, что космический объект 3I/ATLAS показал признаки искусственного происхождения.
Снимки, опубликованные на портале «Astronomer’s Telegram» 11 ноября, показали, что межзвездный объект не выдает признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело. По словам Леба, как для естественной кометы, этот факт вызывает удивление.
В августе 2025 года Леб сообщал, что тело излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, однако источник свечения не был установлен. Тогда астрофизик предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Ученые также указывали на почти совпавшую с плоскостью Солнечной системы орбиту 3I/ATLAS, направление которой противоположно направлению движения главного тела системы, Солнца. Отмечается, что для кометы это крайне необычно, но, например, для инопланетного разведывательного корабля такая траектория была бы выгодной.
Наблюдение за объектом 3I/ATLAS, который был выброшен в Солнечную систему из чужой звездной системы, само по себе является уникальным - такая возможность выпала ученым пока всего лишь в третий раз. Однако оснований считать, что тело имеет разумную технологическую природу, нет, заявил НСН заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
«В Солнечной системе есть свои тела, но время от времени к нам залетают тела из каких-то других систем. Увидеть их достаточно сложно, поэтому пока достоверных случаев было всего три. Поэтому, когда Лёб говорит, что эта комета - какой-то совершенно нетипичный межзвездный объект, это, мягко говоря, преувеличение, потому что мы не знаем, какой типичный. Мы видели всего три штуки. С таким же успехом можно абсолютно любой предмет объявить инопланетным посланием и начать эту тему раскручивать», - пояснил он.
Во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН.
«Это не имеет никакого отношения к действительности. Во всех странах существуют люди, которые верят и ищут НЛО. Это целая секта, если можно так сказать. Пока реальных доказательств нет. Как говорится, инопланетяне либо существуют, либо нет, любая из этих альтернатив пугает. Не так давно пролетел астероид странной формы, тогда тоже писали, что объект не может быть такой формы, если он естественного происхождения. Конечно, оказалось это все блефом. Я исхожу из обычного принципа – не умножать сущности. Если что-то можно объяснить более просто, скорее всего, простое объяснение и верно. Мне тоже очень бы хотелось найти инопланетян, но это не значит, что их надо искать за каждым углом»,- говорил он.
Если инопланетяне будут действовать против интересов России, то министерство юстиции признает их иностранными агентами. Об этом в шутку заявил вице-глава ведомства Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума, передает «Радиоточка НСН».
