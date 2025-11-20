Близ Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк
Моряк скончался от отравления на танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море у Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел на судне под флагом Панамы в 2 милях к югу от острова Демократии и Свобод. На борту танкера находилась команда из 13 человек. По предварительным данным, экипаж отравился из-за утечки паров топлива.
В результате один моряк погиб, двое были госпитализированы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле, обращений в ведомство в связи с ЧП пока не поступало.
Ранее во Франции был задержан танкер Boracay, вышедший из российского Приморска, напоминает РЕН ТВ. Судно продолжило путь по маршруту через несколько дней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В наркодиспансере в Башкирии произошел пожар
- Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
- Били по рукам: Продюсеры выступили за обозначение «вырезанных» из кино сцен
- «Есть четыре способа»: Как России догнать Китай и США в области ИИ
- Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»
- Близ Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк
- Охота на Мадуро: Что Трамп приготовил для Венесуэлы
- В Великих Луках предотвратили попытку поджога здания администрации
- МВД: Принято более 19 тысяч решений о депортации иностранцев
- Словно комета: В NASA отказались считать 3I/ATLAS инопланетным кораблем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru