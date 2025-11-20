Близ Стамбула на танкере с российским экипажем погиб моряк

Моряк скончался от отравления на танкере Swanlake с российским экипажем в Мраморном море у Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел на судне под флагом Панамы в 2 милях к югу от острова Демократии и Свобод. На борту танкера находилась команда из 13 человек. По предварительным данным, экипаж отравился из-за утечки паров топлива.

В результате один моряк погиб, двое были госпитализированы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле, обращений в ведомство в связи с ЧП пока не поступало.

