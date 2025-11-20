В Великих Луках предотвратили попытку поджога здания администрации

Попытку поджога здания администрации пресекли в городе Великие Луки. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Псковской области.

По данным ведомства, местный житель-приверженец радикальных антироссийских политических взглядов пытался совершить теракт путем поджога администрации. Фигурант использовал самодельный «коктейль Молотова». Мужчина был задержан сотрудниками частной охранной организации.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело о покушении на террористический акт. Мужчину заключили под стражу.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
