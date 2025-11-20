МВД: Принято более 19 тысяч решений о депортации иностранцев

Почти 20 тысяч решений о выдворении иностранцев из России приняли по итогам комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2025». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Операция проводилась в два этапа МВД, ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными структурами стран Организации Договора о коллективной безопасности. Правоохранители выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, включая более 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда, пребывания иностранцев в РФ. Также было зафиксировано свыше 28 тысяч нарушений порядка осуществления трудовой деятельности гражданами других стран.

«Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации», - отметила Волк.

При этом возбуждено около 4,8 тысячи связанных с организацией незаконной миграции уголовных дел и 1,5 тысячи дел по другим преступлениям, в том числе о незаконном обороте наркотиков и оружия, экстремистской и террористической направленности.

Ранее в Подмосковье в рамках второй фазы операции «Нелегал-2025» вынесли свыше 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранцев, напоминает 360.ru.

